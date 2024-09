Um protesto bloqueou a Rua Cruzeiro do Sul, na zona sul de Porto Alegre, no fim da tarde desta quinta-feira (5). Às 18h, moradores sobre a via interrompiam o fluxo totalmente em ambos os sentidos, no entroncamento com o Beco Coqueiros, bairro Santa Tereza. Por volta das 18h30min, houve liberação da rua e, cerca de 15 minutos depois, a mobilização foi encerrada.