A prefeitura de Porto Alegre informou que os terminais de ônibus Parobé, junto ao Mercado Público, e Rui Barbosa, no Centro Popular de Compras (CPC), voltarão a operar na próxima quarta-feira (5). Para o funcionamento normal, os locais dependem do restabelecimento da energia elétrica. As equipes ainda trabalham na higienização e na reestruturação dos terminais impactados pela enchente.