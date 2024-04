Com auxílio de um bote, bombeiros fazem a retirada de moradores da Rua Dorival Castilho Machado, no bairro Hípica, na zona sul de Porto Alegre, nesta terça-feira (30), enquanto a água da chuva segue descendo e enchendo a via, que ficou totalmente bloqueada. Ao menos três famílias já saíram de suas residências e vão para casa de parentes.