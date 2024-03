A partir de segunda-feira (25), a prefeitura de Porto Alegre tem 48 horas para informar ao Ministério Público (MP) sobre como irá restabelecer condições mais do que mínimas para o Conselho Tutelar da Microrregião 4 voltar aos trabalhos na sede atual, na rua Manoel Vitórino, no bairro Partenon, na Zona Leste da cidade. O tema foi tratado em uma audiência entre os órgãos e o município na tarde desta sexta-feira (22), por conta da interdição do imóvel no dia 13 deste mês.