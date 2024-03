Horas depois da chuva forte, registrada até a metade da tarde, Porto Alegre ainda tinha 3 mil pontos sem luz, no início da noite desta sexta-feira (8), conforme a CEEE Equatorial. Em toda a área de concessão da empresa, havia 11 mil clientes sem o serviço. No Interior, as cidades mais afetadas eram São José do Norte, Tapes, Alvorada e Guaíba.