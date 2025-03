Carro bate em postes, causa bloqueio e deixa bairro Partenon sem luz

Um acidente de trânsito causou transtornos no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre, na tarde deste sábado (8). Não há registro de vítimas.

Um veículo particular de cor preta colidiu em dois postes da Avenida Bento Gonçalves, na altura do número 5.300, causando a derrubada das estruturas. O acidente deixou parte do bairro sem energia elétrica, além de causar o bloqueio da via no sentido bairro-Centro.

Conforme a CEEE Equatorial, equipes de manutenção estão trabalhando no local para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica (veja a nota abaixo). Ainda não há previsão de normalização no abastecimento de luz da localidade.

Mudanças no trânsito

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), o bloqueio da via sentido bairro-Centro, causado pelo acidente, gerou impactos no trânsito.

O desvio de veículos que trafegam pela região está sendo realizado pelas ruas Elias Cirne Lima, Artur de Oliveira, Nelson Zang, Capitão Pedro Werlang, Marcone, Antônio Maranghello e Albion. O desvio de ônibus também está sendo feito nas ruas Nelson Zang, Marcone, Antônio Maranghello e Albion.

A empresa também reforça que há agentes de trânsito orientando a circulação de condutores em três pontos da avenida Bento Gonçalves — no entroncamento com a Cirne Lima, na esquina com a Albion e na divisa da Nelson Zang.

O que diz a CEEE Equatorial

"A CEEE Equatorial informa que um veículo particular causou a derrubada de dois postes no bairro Partenon, em Porto Alegre, na tarde deste sábado. Foram realizadas manobras de carga para restabelecer o fornecimento de energia, mas clientes na região estão sem energia. As equipes de manutenção estão trabalhando para recolocar os postes e restabelecer o fornecimento o mais breve possível.

A distribuidora reforça aos clientes a importância do registro do protocolo pelos canais oficiais de atendimento da companhia para que todas as demandas sejam atendidas.

