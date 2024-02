A estátua de um leão que revoltou a classe artística de Porto Alegre é tema do Perimetral Podcast. No terceiro episódio da série Memes de POA, Paulo Germano entrevista Manuela da Costa, presidente da Comissão de Obras de Arte da Capital, e Tadeu Belloni, representante do Lions Clube. Em 2017, a estátua foi instalada na esquina da Avenida Bento Gonçalves com a Rua Santana – e homenageia os 50 anos da unidade Lions Clube de Porto Alegre Bento Gonçalves.