O dia de Natal foi o último em que os familiares do aposentado Valmor Zefino, 76 anos, tiveram contato com ele. Na tarde de 25 de dezembro do ano passado, o idoso, que tem Alzheimer, aproveitou o vaivém de visitas na casa localizada no bairro Guajuviras, em Canoas, e saiu sem avisar. Desde então, está desaparecido, e a família procura de porta em porta pelas ruas da Região Metropolitana.