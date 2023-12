Um grupo de moradores da Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, está vendo a água sair com força das torneiras de casa. A região foi uma das mais prejudicadas pelo desabastecimento nas últimas semanas. A melhoria na pressão d'água em parte do bairro ganhou força nos últimos dias, quando uma manobra hidráulica foi realizada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).