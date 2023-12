Pelo menos sete localidades de Porto Alegre seguem com problemas de abastecimento nesta terça-feira (19) após a falta d'água na Capital. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), partes dos bairros Cascata, Ponta Grossa, São José, Coronel Aparício Borges, Vila João Pessoa, Lomba do Pinheiro e da Vila São José Comunitária seguem sem a normalização do serviço. Entre os problemas, estão a falta de nível em reservatórios da cidade, manutenções emergenciais realizadas na rede e a falta de energia em pontos do município.