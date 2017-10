A prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta segunda-feira (16), um contrato com o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Com isso, a instituição oferecerá, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 25 novos leitos para pacientes da Capital, além dos sete que já disponibilizava. Os leitos estarão sob responsabilidade da Central de Regulação do Município.