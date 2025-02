"O Brasil pode se preparar. Mais crédito para o povo", afirma Lula sobre consignado CLT

Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a proposta que está em elaboração no governo para garantir que trabalhadores com carteira assinada (CLT) do setor privado possam ter acesso a crédito consignado com juros mais baixos. A iniciativa também havia sido divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quarta-feira (29).