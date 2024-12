PGR denuncia deputado por injúria contra Erika Hilton durante sessão na Câmara

Abílio é deputado federal por Mato Grosso (MT) e integrante do Partido Liberal (PL).

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o deputado federal Abilio Brunini (PL-MT) por injúria contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-RJ), durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura atos antidemocráticos , em julho do ano passado. O caso será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação envolve um episódio no qual Brunini teria proferido comentários transfóbicos contra Erika. A denúncia foi protocolada no STF no dia 10 de dezembro e será relatada pela ministra Cármen Lúcia, que marcou uma audiência preliminar para tratar da questão.