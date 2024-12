Homem é preso ao tentar entrar na Câmara dos Deputados com munições de pistola

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (10) ao tentar entrar na Câmara dos Deputados, em Brasília, com cerca de 30 munições de pistola . O material, que estava enrolado em papel pardo, foi identificado pela máquina de raio-X instalado na entrada do prédio Anexo IV.

Conforme o Estadão, o suspeito é servidor do Ministério da Saúde, mas ainda não teve a identidade revelada. O objetivo do homem seria enviar o pacote de munições ao Rio de Janeiro. Para isso, ele iria em direção à agência dos Correios que funciona no prédio do Câmara, nos arredores da Praça dos Três Poderes.