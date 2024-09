Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é possível afirmar que são criminosos todos os incêndios que ocorrem hoje no Brasil. No entanto, ele disse que há "indícios fortes" que apontam para isso. As declarações ocorreram nesta terça-feira (17) durante uma reunião no Palácio do Planalto sobre ações de combate às queimadas.