O ex-procurador e deputado cassado Deltan Dallagnol, a pré-candidata à prefeitura do Rio de Janeiro Carolina Sponza, e o pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro Jonathan Mariano pediram que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por abuso de poder. A denúncia refere-se à decisão de Moraes de mandar prender dois homens acusados de ameaçar a família dele.