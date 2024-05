O governo Eduardo Leite enviou nesta quarta-feira (15) à Assembleia Legislativa o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025. O texto prevê um déficit de R$ 362 milhões nas contas do próximo ano, sem considerar receitas e despesas extras com a reconstrução do Rio Grande do Sul após a enchente. Por isso, essa projeção ainda será modificada.