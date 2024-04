O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está planejando anunciar em breve um conjunto de novas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e medidas econômicas. Os investimentos têm como principal foco melhorar a infraestrutura para a população de baixa renda, abrangendo a renovação da frota de ônibus, a expansão do acesso à água em áreas rurais, a urbanização de favelas e a regularização de assentamentos.