Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo divulgada neste sábado (27), o ministro da Fazenda Fernando Haddad cobrou compromisso do Congresso Nacional com a responsabilidade fiscal. O ministro respondia a um questionamento sobre a ação do governo federal no Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu as medidas de desoneração da folha, o que causou irritação entre parlamentares.