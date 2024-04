O ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores estão reunidos neste domingo (21) em Copacabana, no Rio de Janeiro, para uma manifestação. O ato foi convocado pelo político em meio a investigações nas quais ele é alvo por suspeita de participação numa tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder, junto a ex-ministros e assessores e militares. As informações são do portal G1.