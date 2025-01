Barça goleia Real Madrid (5-2) e conquista Supercopa da Espanha na Arábia Saudita

O astro francês Kylian Mbappé colocou o atual campeão da LaLiga na frente logo aos 5 minutos, mas o time catalão virou com gols de Lamine Yamal (22'), Robert Lewandowski (36' de pênalti), Raphinha (39' e 48') e Alejandro Balde (45'+10). Rodrygo diminuiu com uma bela cobrança de falta mas a reação madridista parou aí (60').

Mas o Barça reagiu logo. Yamal empatou a partida aos 22 minutos, após um passe do polonês Robert Lewandowski que o viu livre. O jovem atacante limpou e finalizou com um chute cruzado rasteiro de pé esquerdo em que Thibaut Courtois não conseguiu alcançar a bola.

Tudo estava decidido, mas uma falta de Szczesny na entrada da área deixou o time 'Blaugrana' com dez jogadores ainda no início do segundo tempo (56'). Além disso, Rodrygo executou a falta com perfeição e o goleiro Iñaki Peña, que havia acabado de entrar, não conseguiu defender, apesar de ter tocado nela.