A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) lançou, nesta terça-feira (16), campanha institucional contra a propagação de notícias falsas. Com o título "O Direito e o Dever de Duvidar", o manifesto busca ajudar a população a se defender desses conteúdos prejudiciais por meio da educação midiática. O movimento foi divulgado na sede da entidade, no centro de Porto Alegre, e contou também com a presença de representantes políticos e de membros do Judiciário.