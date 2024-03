Com 8,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 2024, o Rio Grande do Sul ainda tem 1,4 milhão de sua população sem o cadastro biométrico regularizado. O número foi divulgado nesta terça-feira (26), em coletiva no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) para esclarecer os prazos estabelecidos para o cadastramento antes das eleições.