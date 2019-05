Rio de Janeiro MP investiga negociações de 19 imóveis de Flávio Bolsonaro por R$ 9 milhões, diz revista De acordo com a Veja, senador do PSL e filho do presidente teria comprado apartamentos abaixo do valor de mercado e vendido acima do preço, o que seria indício de lavagem de dinheiro. Parlamentar nega qualquer irregularidade