Em nota divulgada neste sábado (14), o advogado do presidente Michel Temer, Eduardo Pizarro Carnelós, atacou o que considera um "vazamento criminoso" dos vídeos com depoimentos do operador financeiro Lucio Funaro ao Ministério Público. Ele classificou a divulgação da fala do delator como "mais um abjeto golpe ao Estado Democrático de Direito".

Para o advogado, o vazamento teve o "claro propósito de causar estardalhaço" e constranger os parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça (CCJC) da Câmara que votarão, na próxima quarta-feira, o "bem fundamentado" parecer do deputado Bonifácio Andrada (PSDB-MG) sobre o pedido de autorização à Procuradoria-Geral da República para dar sequência à denúncia contra Temer.

"É evidente que o criminoso vazamento foi produzido por quem pretende insistir na criação de grave crise política no país, por meio da instauração de ação penal para a qual não há justa causa", afirma. "Só isso explica essa divulgação, ao final de uma semana em que a denúncia formulada pelo ex-Chefe do MPF foi reduzida a pó pelo parecer do deputado Bonifácio de Andrada."

Na nota, Carnelós critica as autoridades que permitiram ou promoveram o vazamento, pois elas deveriam "respeitar o ordenamento jurídico". Ele atacou também a imprensa, afirmando ser inaceitável a "publicidade espetaculosa à palavra de notório criminoso, que venceu a indecente licitação realizada pelo ex-PGR para ser delator, apenas pela manifesta disposição de atacar o Presidente da República."

O advogado diz que as afirmações do "desqualificado delator" são "acusações vazias", sem provas e baseadas no que ele diz ter ouvido do ex-deputado Eduardo Cunha, "que ele já desmentiu de forma inequívoca", assim como o fizeram outras pessoas mencionadas pelo delator.