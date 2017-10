A Folha teve acesso à gravação do depoimento prestado por Funaro à Procuradoria-Geral da República em 23 de agosto. O acordo foi homologado pelo ministro Edson Fachin , do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Funaro, entre 60% e 65% do valor de cada operação de propinas na Caixa Econômica Federal ficava com Geddel Vieira Lima, depois que assumiu a vice-presidência de Pessoa Jurídica do banco, em 2011.