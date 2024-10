O que pensam eleitores do bairro mais atingido pela cheia em Porto Alegre?

A enchente de maio no Rio Grande do Sul foi o assunto mais presente na campanha eleitoral para prefeitos e vereadores que se encerra neste domingo. Em forma de cobranças sobre as atuações durante o período ou de propostas para evitar que se repita, o desastre climático pautou peças de campanha, entrevistas e debates entre os candidatos. Nos últimos dias, o Diário Gaúcho esteve no bairro Sarandi, na Capital, e ouviu moradores para entender como a tragédia influenciou seus votos.