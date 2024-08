A Rádio Gaúcha inaugura a cobertura eleitoral de 2024 na próxima terça-feira (6), com a realização do primeiro debate entre pré-candidatos à prefeitura de Porto Alegre. A partir das 8h10min, Felipe Camozzato (Novo), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) irão discutir o futuro da Capital no horário do programa Gaúcha Atualidade.