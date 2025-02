Lar da Velhice São Francisco aguarda liberação de R$ 4 milhões para equipar espaços reformados

O Lar da Velhice São Francisco de Assis, em Caxias do Sul, aguarda a liberação de R$ 4,07 milhões para equipar espaços reformados. O montante tem origem em um edital de captação aberto pelo Conselho Municipal do Idoso e engloba seis projetos.

Em reunião realizada nesta segunda-feira (10) entre representantes do Executivo e Câmara, o município sinalizou com a liberação do valor já captado na próxima quinta-feira (13). Uma das formas de captação de recursos é por meio da destinação de parte do Imposto de Renda pelos contribuintes.