Engenheiro Marcus Vinicius Caberlon é o novo secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul 

Caberlon já é uma figura conhecida na cidade Arquivo pessoal / Divulgação

O engenheiro civil Marcus Vinicius Caberlon foi anunciado nesta segunda-feira (27) como o novo secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas do governo de Adiló Didomenico (PSDB) e Edson Néspolo (União Brasil) na prefeitura de Caxias do Sul. Caberlon já é conhecido na cidade pelas atuações anteriores, em especial como diretor-presidente do Samae, entre 2005 e 2012. A cerimônia de posse será na sexta-feira (31), às 10h30min, no Salão Nobre da prefeitura.

O vice-prefeito respondeu interinamente pela pasta desde o dia 1º de janeiro enquanto Caberlon fazia os trâmites para deixar o cargo na prefeitura de Porto Alegre, onde atuava desde a primeira gestão do prefeito Sebastião Melo (MDB) assessorando na operacionalização de projetos e obras. Era um dos colaboradores de confiança de Melo e trabalhou ao lado do prefeito durante as enchentes na Capital no mês de maio de 2024.

Segundo Caberlon, a desvinculação do cargo em Porto Alegre não foi um processo fácil, mas decidiu voltar para Caxias para ficar mais próximo da família e contribuir mais para o município.

— O Adiló me convidou (para assumir a pasta) no início de dezembro, depois eu passei a conversar com o Néspolo, e a gente foi construindo uma situação que ficou conveniente para mim, aceitando o desafio. Foi uma negociação difícil com Porto Alegre, o Melo queria que eu ficasse, mas aí você começa a ponderar algumas coisas, e achei que talvez fosse a hora de eu voltar para Caxias e dar uma contribuição para a cidade — destaca Caberlon.

O novo secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas siz que ainda está se inteirando da situação da pasta e dos projetos, mas que buscará colocar em prática o plano de governo de Adiló.

— Eu preciso voltar, sentar, conhecer as pessoas, conhecer as potencialidades, ver qual é a estrutura, para colocar em prática aquilo que o Adiló e Néspolo prometeram na campanha — reforça.

Quem é Marcus Vinicius Caberlon

Caberlon é caxiense, 69 anos, e tem MBA em ESG (sigla ambiental, social e governança). Além disso:

Preside o Conselho Deliberativo da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs).

Membro da Diretoria de Relações Institucionais da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul.

Tem escritório de engenharia em Caxias desde janeiro de 1978.

De 1978 a 1980 foi diretor na Codeca.

Foi presidente do Sinduscon Caxias do Sul, de 1989 a 1998.

Foi diretor-presidente do Samae, entre 2005 e 2012.

Foi diretor de Expansão da Corsan, de janeiro de 2015 a maio de 2019.

Foi diretor da CIC, diretor da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e membro do Conselho de Representantes da Fiergs.

Secretário anterior assume cargo na diretoria do DMAE em Porto Alegre

Matheus estava na frente da pasta desde 2023 Neimar De Cesero / Agencia RBS

Já o secretário anterior, Matheus Neres da Rocha, decidiu por "novos rumos" e vai assumir um cargo, ainda não definido, na diretoria do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), em Porto Alegre. Segundo Rocha, a decisão foi por motivos profissionais e pessoais.

— É um cenário bastante desafiador profissionalmente e no qual entendo e reúno as condições para contribuir tecnicamente no desenvolvimento de soluções a serem propostas pela nova diretoria. Já retornar a Porto Alegre me permite estar junto da minha família, já que, no período em que estive em Caxias do Sul, minha esposa seguiu residindo na Capital — explica Rocha.

Matheus destacou a satisfação por trabalhar em Caxias: