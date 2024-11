Defesa do deputado federal Maurício Marcon pede anulação de julgamento que decidiu pela cassação

O processo de cassação do mandato do deputado federal gaúcho Maurício Marcon (Podemos) pode ser anulado caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) faça uma nova análise do caso. Desde julho de 2024, quando o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) decidiu pela cassação de Marcon, a partir da acusação ao Podemos de ter cometido fraude à cota de gênero na lista da sigla para as eleições de 2022, a defesa de Marcon tem trabalhado para que ele mantenha o cargo.