TRE restitui tempo no horário eleitoral ao candidato do PL à prefeitura de Caxias do Sul Maurício Scalco 

O candidato a prefeito Maurício Scalco (PL) teve seu tempo de televisão restituído após recorrer de direito de resposta de Adiló Didomenico (PSDB) sobre depoimentos de pessoas acerca de valores cobrados por serviços funerários na propaganda de televisão, durante o primeiro turno das eleições em Caxias do Sul. A decisão, divulgada no dia 14 de outubro, foi baseada na conclusão do desembargador eleitoral Nilton Tavares da Silva, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) de que não houve "divulgação de fato inverídico", pois os depoimentos apresentados "não conduziam a um juízo absoluto".