Progressistas vence em 20 das 48 cidades da Serra no primeiro turno das Eleições 2024

Com vitória em 20 das 48 cidades da Serra, o Progressistas (PP) foi o partido que mais elegeu prefeitos neste domingo (6) nas Eleições 2024. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), oito foram reeleitos e 12 novos assumirão o pleito em 2025. No Estado, o PP conquistou 164 cidades e, em todo o país, foi o terceiro que mais elegeu candidatos ao Executivo no primeiro turno, atrás do Partido Social Democrático (PSD) e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).