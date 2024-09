Daqui um mês, encontro marcado com a urna eletrônica. Como está a eleição em Caxias do Sul

Dentro de exatamente um mês, você tem compromisso com a democracia, com a construção de uma cidade melhor, e estará em frente a uma urna eletrônica. Será a hora de escolher quem comandará Caxias do Sul pelos próximos quatro anos, prefeito e vice e mais 23 vereadores, a partir de janeiro de 2025. Durante pelo menos dois anos, as articulações políticas culminaram em uma oferta de quatro chapas à prefeitura de Caxias, e elas estão colocadas diante do eleitor e da eleitora: Juntos por Caxias (liderada por Adiló Didomenico, do PSDB); União e Mais Ação por Caxias (Denise Pessôa, do PT); Somos Mais Caxias (Felipe Gremelmaier, do MDB); e O Futuro é Agora (Maurício Scalco, do PL). O debate de propostas para a cidade já começou, em 16 de agosto, e está em curso, tendo sido ampliado para o horário eleitoral em rádio e tevê desde a sexta-feira passada (30/8).