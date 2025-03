Corpo encontrado em Farroupilha é de caxiense que estava desaparecida após sair para realizar telentrega

A mulher encontrada morta no bairro Industrial, em Farroupilha, no início da tarde desta segunda-feira (24), foi identificada como Kauanny Velho de Lima, de 21 anos, natural de Caxias do Sul. A identidade foi confirmada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (25). O corpo estava em estado avançado de decomposição.

Leia Mais Moradias são interditadas após verificação de fissuras em paredes, em Caxias do Sul

Kauanny estava desaparecida desde o dia 16, quando saiu de casa, em Caxias, para realizar uma telentrega em Farroupilha. Desde então, familiares não tiveram mais contato com ela.

De acordo com o delegado Fernando Cruz, a Polícia Civil vai investigar o caso com as hipóteses de homicídio em latrocínio. De acordo com a análise inicial, foram constatados sinais de violência. Essa foi a primeira morte violenta registrada na cidade em 2025.