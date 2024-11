Às 11h desta quarta-feira (6), Leandro Segalla de Bitencourt, 51 anos, será sepultado no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul. Não há velório. Bitencourt foi encontrado morto no aterro sanitário Rincão das Flores, de Caxias do Sul. O corpo estava no meio do lixo e foi localizado por funcionários da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) na manhã de segunda-feira (4).