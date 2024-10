Nesta quinta-feira (10), Edmar Barbosa Borges, 42 anos, e João Henrique Guedes da Silva, 29, serão julgados na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul pelo homicídio de Patrick Silva de Oliveira, 22. O crime ocorreu no dia 5 de junho de 2022, por volta das 20h30min, na Avenida Monsenhor João Meneguzzi, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Oliveira chegou a ser socorrido, mas morreu dois dias depois no hospital.