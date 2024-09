A família e a polícia de Caxias do Sul buscam por Caroline Roglio Flores, de 24 anos. Ela foi vista pela última vez às 20h de segunda-feira (2) no bairro Panazzolo. Segundo o boletim de ocorrência, Caroline, neste horário, saiu da casa da ex-namorada dirigindo um Corsa prata com placas INY8F74.