Ocorre nesta quinta-feira (8), em Caxias do Sul, na 1ª Vara Criminal, o julgamento de José Valmor de Oliveira. Ele é acusado de matar a facadas o filho Endrigo de Oliveira, 24 anos, e atacar outros três no dia 5 de janeiro de 2011. O crime ocorreu na casa da família, na Rua Antenor dos Santos, no bairro Reolon. Os outros três filhos ficaram feridos.