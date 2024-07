Um homem e uma mulher, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos em Canela durante investigação do assassinato do Eduardo Jardim dos Santos, 26 anos, morto a tiros na praça em frente à Catedral de Pedra, na tarde de sexta-feira (26). A dupla presa no bairro São Luiz ainda na sexta estava com uma moto que, segundo a polícia, teria sido utilizada no crime.