Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Estrela, nesta segunda-feira (29), suspeito de estar envolvido no duplo homicídio ocorrido no dia 17 de março em Antônio Prado. No dia, Emanuel Antonio, 20, e Bruno da Silva Martins, 22, foram mortos a tiros dentro de uma casa na Rua Trento, no Centro. A apreensão do adolescente ocorreu durante a 2ª fase da Operação Montese, coordenada pela delegacia de Antônio Prado com o apoio das delegacias de Estrela e de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul e de Lajeado.