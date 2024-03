A Polícia Civil de Itapeva (SP) coordena, na manhã desta quarta-feira (20), a operação Mãos à Obra, em Caxias do Sul. A ação é contra uma organização criminosa que aplicava golpes contra empresas de materiais de construção em São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Ao longo da manhã, nos três estados, 15 mandados de prisão preventiva foram cumpridos e 13 de busca e apreensão. No RS, a operação é realizada, além de Caxias, em Guaíba, Porto Alegre e Lajeado.