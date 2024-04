Uma semana após anunciar que as casas de acolhimento estavam lotadas, a prefeitura de Caxias do Sul oficializou a abertura de mais 20 vagas emergenciais no Programa de Apoio à Saída da Rua – PAS Rua, com sede no bairro Cidade Nova. Agora, a Fundação de Assistência Social (FAS) consegue atender diariamente 140 pessoas em situação de rua.