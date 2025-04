Descida de carrinhos de lomba, em Caxias do Sul, é adiada 

O evento Descida da Andrade , que ocorreria neste domingo (13), na Rua Andrade Neves, em Caxias do Sul, foi transferido para o dia 27, em razão da previsão de chuva.

O público poderá reviver a tradição das corridas de carrinhos de lomba, além de aproveitar uma programação com atrações gratuitas para a toda família. A entrada é gratuita.

O evento terá competições de carrinhos de lomba em cinco categorias, shows musicais, praça de alimentação, espaço kids e área pet. Para quem ainda não tem seu carrinho, haverá opções para alugar no local.

Conforme a organização, o trecho da Andrade Neves entre as ruas Os Dezoito do Forte e Sinimbu ficará fechado o dia todo. Já entre a Sinimbu e a Pinheiro Machado fica fechado durante as descidas.