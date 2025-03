No mês da mulher, especialista de Caxias dá dicas de como manter a saúde em dia e quais exames fazer em cada etapa da vida

Câncer de mama e de colo de útero, osteoporose e endometriose são algumas das doenças que mais atingem mulheres no Brasil. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Câncer de mama e de colo de útero, osteoporose e endometriose, doenças com sintomas distintos, mas que afetam majoritariamente o público feminino. Desde cedo, a orientação para prevenir essas e outras patologias é manter um estilo de vida saudável, com exercício físico, alimentação equilibrada e ingestão adequada de água, conforme explica o médico mastologista Maximiliano Cassilha Kneubil.

Para todas as pacientes, Kneubil explica que é necessário estar atenta a sintomas diferentes, mas também organizar um cronograma anual de consultas médicas com ginecologista, dermatologista e cardiologista, principalmente.

A partir dos 40 anos, as mulheres devem começar a fazer, anualmente, o exame de mamografia. Mas Kneubil também indica que seja feita a ecografia de mamas:

— Também indico sempre fazer o autoexame, em qualquer idade, conhecer a mama. A gente pede que a paciente se toque no período pós-menstrual e, pacientes que tomam pílula contínua ou têm DIU, em uma data fixa do mês — alerta.

Exames ginecológicos em dia

Outro aspecto que as mulheres precisam estar atentas é quanto à saúde sexual. No Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. De acordo com o Ministério da Saúde, no último relatório do Instituto Nacional do Câncer (Inca), divulgado em 2023, são estimados 17 mil novos casos por ano no país.

Para prevenir, o médico afirma que a vacina contra o HPV é a melhor opção. Ela é feita via Sistema Único de Saúde (SUS) e é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, mulheres e homens que vivem com HIV, vítimas de abuso sexual, usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV e portadores de Papilomatose Respiratória Recorrente.

— Quando começar a vida sexual, já começa a coletar o papanicolau. Antes disso não tem necessidade. Também existem pessoas que, aos 50 anos, voltam ter a vida sexual ativa e esquecem de continuar fazendo o exame que permite detectar alterações nas células do colo uterino — explica.

Outro alerta do médico mastologista é quanto à incidência do câncer de mama entre pacientes entre 20 e 30 anos:

— Muitas vezes, essas pacientes mais jovens demoram mais tempo para procurar um médico. A gente tem um aumento (de incidência do câncer) em todas as faixas etárias. Tem aquela falsa ilusão que câncer de mama só vai acontecer aos 50 anos — destaca o médico, que indica a realização do exame uma vez por ano.

Enfraquecimento dos ossos também atinge mais mulheres

Segundo estimativa da International Osteoporosis Foundation (IOF), uma em cada três mulheres com mais de 50 anos sofrerá uma fratura devido à fragilidade óssea. Isso ocorre por fatores como mudanças hormonais na menopausa e pela parada da produção dos esteroides sexuais pelos ovários.

Para prevenir, Kneubil indica a reposição de cálcio e vitamina D, acompanhada por médico, além de atividade física.

— A osteoporose ocorre mais em mulheres, principalmente brancas, sedentárias e tabagistas. De forma geral, se começa a fazer a densitometria óssea (exame que mede a densidade mineral dos ossos) com 65 anos. Em alguns casos em que a paciente é muito magra ou faz uso de corticoide crônico, ou que entrou numa menopausa mais precoce, pode começar a fazer antes — explica.

Atenção aos cânceres que atingem mais mulheres

De acordo com Kneubil, o principal tipo de câncer que afeta as mulheres é o de mama. Além dele, o de colo de útero e de cólon. Para os dois primeiros, a indicação é realizar exames ginecológicos anualmente. Para o de cólon, a colonoscopia é o ideal para diagnóstico a partir dos 50 anos de idade:

— A gente sabe que a atividade física previne vários tipos de câncer, assim como o cigarro, alimentação com embutidos e o consumo de álcool. Hoje em dia, a gente sabe que o álcool estimula o câncer em qualquer dose. Não existe mais uma dosagem segura.

Campanha Nacional de conscientização

A campanha nacional Março Amarelo e Lilás busca conscientizar a sociedade sobre os sinais, sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento da endometriose e do câncer do colo do útero, respectivamente.

O Março Amarelo diz respeito à endometriose, doença crônica que consiste no crescimento do tecido endometrial fora do útero, que pode gerar inchaço abdominal, principalmente na região pélvica, dor abdominal intensa, especialmente durante o ciclo menstrual e cólicas fortes, além de infertilidade à longo prazo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a endometriose afeta cerca de 176 milhões de mulheres no mundo. No Brasil, são mais de 7 milhões.

— A endometriose, às vezes, é uma doença catastrófica. Muitas vezes, a paciente, já desde jovem, começa a ter ciclos menstruais com muita dor e ninguém desconfia — diz.

Mutirão de Saúde da Mulher ocorre neste sábado em Caxias

A secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias promove o mutirão de saúde da mulher neste sábado (15), das 8h às 17h, em todas as unidades básicas de saúde do município.

Será possível fazer exame preventivo de câncer de colo de útero (Papanicolau) e mamografia em pacientes de 40 anos ou mais. As mulheres também poderão realizar as vacinas do calendário de rotina.