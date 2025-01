Sol e temperatura alta predominam na Serra até sexta, quando chuva pode surgir

Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul tem enfrentado uma onda de calor intenso, com altas temperaturas. Segundo a Climatempo, essa condição deve persistir até a próxima sexta-feira (24). A previsão é de que o cenário mude no fim da semana, após o retorno de uma frente fria, que trará a chuvas mais intensas, principalmente para a Serra.

Esta quarta-feira (22) será marcada pelo predomínio de tempo aberto na região serrana. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Durante a tarde, os termômetros disparam e a sensação de calor e abafamento deve persistir. Em Caxias do Sul, a máxima deve chegar aos 31ºC. Na maioria dos municípios da região, os termômetros chegam aos 30ºC.

Na quinta-feira (23), a combinação entre calor e umidade poderá resultar em chuva fraca em parte da região. Apesar disso, o período da manhã segue com tempo aberto com sol e poucas nuvens. Assim como na quarta-feira, a tarde registrará as maiores temperaturas do dia, com abafamento. Haverá condição para pancadas localizadas de chuva fraca em alguns municípios. As temperaturas na região devem chegar novamente à marca dos 31ºC.

Já na sexta-feira (24), as áreas de chuva se espalham por todo Estado. Na Serra, haverá o reforço das instabilidades, porém, durante o período da manhã, o tempo segue aberto, com destaque para ocorrência de rajadas de vento. Já a partir do início da tarde, a previsão é de pancadas de chuva forte com raios e ventania avançando sobre a região. Apesar da chuva, a máxima em Caxias do Sul segue na casa dos 31ºC.