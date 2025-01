Plano de mobilidade, obras viárias e transporte coletivo: as prioridades do novo secretário de trânsito de Caxias do Sul

Fiuza assumiu a SMTTM no dia 1º. Ícaro de Campos / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Após ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores por dois mandatos, e não ter conseguido a reeleição em 2024, Elisandro Fiuza assumiu no último dia 1º como o novo secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) no segundo mandato de Adiló Didomenico (PSDB) à frente da prefeitura de Caxias do Sul.

Na manhã desta quarta-feira (22), Fiuza participou do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, e falou sobre os motivos que o levaram a aceitar o convite do prefeito Adiló para assumir uma das pastas mais importantes de Caxias, as prioridades para os próximos quatro anos e como colocar em prática o plano de mobilidade de Caxias (Planmob):

— O prefeito Adiló e o vice (Edson) Néspolo têm como prioridade que este plano de mobilidade saia do papel.

Outro tema abordado pelo novo secretário foi o transporte coletivo. Segundo Fiuza, haverá um estudo para o aumento de horários e itinerários na cidade.

— A gente sabe que a gente precisa fazer essas equações, tanto de recurso econômico como também de serviço, mas a secretaria está preparada para isso e a gente, na maneira do possível, vai adequando isso.

As obras do aeroporto Hugo Cantergiani, que deve ter a assinatura para o início dos trabalhos na segunda-feira (27), e a parceria como o ex-titular da pasta, e agora secretário adjunto, Alfonso Willembring, também foram abordados por Fiuza no Gaúcha Hoje. Confira abaixo os principais temas:

Gaúcha Serra: o senhor tem uma experiência enorme em termos parlamentares, foi vereador por alguns mandatos e agora tem esse desafio. Como é que foi a negociação? O senhor se sente preparado para encarar esse desafio em uma secretaria que tem um perfil muito técnico?

Elisandro Fiuza: nós sabemos que Caxias do Sul hoje é uma grande metrópole, por mais que o nosso Censo tente nos dizer que temos menos de 500 mil habitantes, nós já passamos disso há muito tempo. E quando falamos de Caxias do Sul, essa cidade empreendedora, uma cidade que a cada dia vem crescendo a frota de veículos, mais de 250 mil veículos hoje na nossa cidade, nós precisamos trabalhar de uma forma técnica projetos importantíssimos de mobilidade urbana. Nós temos como fazer com que a nossa cidade tenha uma viabilidade de fluxo, uma condição onde os nossos motoristas e pedestres possam realmente ter uma cidade que garanta não apenas o fluxo, mas também a segurança.

Gaúcha Serra: um dos desafios da gestão é começar a tirar do papel o Plano de Mobilidade. Como é que estão as ações nesse sentido? O que temos de mais recente é uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão para o primeiro trecho de ciclovia. O que mais de outras áreas previstas no Plano de Mobilidade se pode prever para essa gestão?

Fiuza: nós fizemos uma reunião com os nossos técnicos, inclusive hoje (quarta-feira), às 10h, vamos ter uma reunião com os nossos técnicos diretores e gerentes de todos os setores da secretaria. Eles vão nos trazer todas as demandas, inclusive, dentre elas, nós vamos tocar neste assunto que foi um plano elaborado pelo governo anterior. Adiló e Néspolo têm como prioridade também com que este Plano de Mobilidade saia do papel. A cidade vem num crescimento de automóveis e a gente precisa fazer com que haja fluidez. Um dos temas que eu tenho visto em algumas cidades de referência, é que nós precisamos fazer com que rotatórias, sinaleiras inteligentes possam ser colocadas para a fluidez melhor do trânsito.

Gaúcha Serra: voltando à questão do trabalho técnico, o senhor vai ter ao seu lado o ex-secretário secretário Alfonso Willenbring, que vai ser o secretário adjunto. Como vai ser a divisão de trabalho? O senhor fica mais com a parte política, ele com a parte técnica?

Fiuza: nós temos aqui a companhia do sempre secretário Alfonso Willenbring, que é uma pessoa altamente técnica, um policial rodoviário federal que tem toda a expertise. A divisão é bem tranquila, até porque o aceite de eu estar aqui junto, eu fiz o pedido ao prefeito Adiló, que eu gostaria muito que o nosso adjunto hoje, secretário Alfonso, pudesse estar conosco para que ele pudesse me auxiliar naquilo que ele não conseguiu fazer com maestria no seu mandato, que foi trabalhar de uma forma técnica nos projetos macros, como viadutos. Ele vai estar me auxiliando, nós vamos trabalhar em conjunto nesse sentido, então essas partes mais macro, nós estabelecemos que ele vai tocar, até porque nós precisamos compreender, independentemente do perfil de cada secretário, de cada adjunto, é o grupo. Aqui na secretaria, tanto eu como o Alfonso, nós não temos estrela, nós não temos vaidades, nós vamos trabalhar para poder entregar para Caxias do Sul uma secretaria que realmente funcione.

Gaúcha Serra: o senhor esteve recentemente reunido com a direção da Visate, que opera o transporte coletivo, para discutir melhorias no serviço. Hoje o desafio vai muito além do valor da tarifa, que é subsidiada, para tentar segurar um pouco esse valor para o usuário do transporte. Mas o que é possível fazer com relação à estrutura desse serviço hoje, horários, frequência de linhas? O que pode estar no horizonte para os próximos anos?

Fiuza: a gente vai trabalhar uma projeção de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, a gente ter uma responsabilidade de humanização com os nossos usuários do transporte público. Quando nós fomos até a Visate, a gente deixou bem claro que esta concessão precisa ter a seguinte intenção: de nós entregarmos aos nossos usuários do transporte público uma qualidade no que se refere ao capricho dos ônibus, a limpeza, os horários corretos para que a pessoa que faça a utilização do transporte entenda que vai pegar o transporte de casa até o seu serviço naquele horário correto e não vai ter receio nenhum de atraso. Nós precisamos também, em março agora, estamos aqui elaborando com os nossos técnicos responsáveis, um aumento de itinerários e também de horários para a gente poder atender e encurtar um pouco o espaço de tempo, que seja de 30 a 40 minutos no máximo a cada horário.

Gaúcha Serra: o senhor também tem, pela secretaria, o cuidado com o atual aeroporto e ações que envolvem o futuro aeroporto. Como é que o senhor vai trabalhar essas duas questões?

Fiuza: no dia 27, segunda-feira, é a previsão da assinatura da ordem de início das obras de toda a recuperação da pista do aeroporto Hugo Cartegiani. E a partir de desta recuperação da pista, do recapeamento da pista, tanto das duas cabeceiras, nós estaremos então concluindo os projetos complementares para que a gente possa fazer a ampliação dos terminais de embarque e desembarque. Ele vai ficar com uma roupagem totalmente moderna, aconchegante, podendo fazer com que os nossos usuários, tanto de Caxias do Sul, como os nossos turistas, possam chegar aqui e ter um aeroporto totalmente diferenciado.

Ouça a entrevista na íntegra: