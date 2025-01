Homem de 27 anos fica ferido ao cair de prédio em Bento Gonçalves

Um homem de 27 anos ficou ferido ao cair de um prédio em Bento Gonçalves na manhã dessa sexta-feira (31). Ele trabalhava no telhado de uma empresa, na Rua Carlos Dreher Neto, no bairro Vila Nova, quando caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros atendimentos da vítima, que foi levada em estado grave para o hospital. Segundo a equipe que o atendeu, ele usava equipamentos de segurança no momento do acidente. As causas ainda serão apuradas pelos órgãos de segurança.