Chuva adia início da obra de recuperação da pista do aeroporto de Caxias do Sul

Para a realização da obra na pista, o aeroporto de Caxias do Sul ficará fechado das 19h às 11h do dia seguinte. Aeroclube de Caxias do Sul / Divulgação

A chuva que caiu na segunda-feira (27) impediu o início das obras de recuperação da pista do aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Conforme a prefeitura, os trabalhos devem começar nesta terça (28).

Na segunda foi assinada a ordem de início da obra. A obra tem previsão de durar 120 dias e custará R$ 7 milhões. Os trabalhos serão executados pela empresa Traçado Construções e Serviços.

As etapas avançarão em pequenos blocos, uma vez que o trabalho de remoção, aplicação de asfalto e sinalização precisa começar e terminar no mesmo dia, já que o aeroporto não ficará fechado e nem mudará os horários de voos. Para a realização da obra, o terminal ficará fechado das 19h às 11h do dia seguinte. Durante esse intervalo, onde não há voos comerciais previstos, trabalhadores e máquinas ocuparão a pista para a reforma.

O projeto prevê a remoção da camada asfáltica, reparos, e a aplicação de um novo pavimento de cinco centímetros de espessura e implantação da sinalização.

Para além da pista

O Hugo Cantergiani foi fundamental para o Rio Grande do Sul no pós-enchente e no período que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou fechado. Fato que é percebido pelos números, de janeiro a dezembro de 2024, 449.388 passageiros foram transportados em operações comerciais e de aviação civil. Em 2023, foram 334.318 usuários. Diante disso, novas intervenções devem ocorrer no local.

É planejada a ampliação do terminal de passageiros, cujo projeto foi finalizado e aguarda aprovação para ser licitado. O projeto básico para ampliação do terminal de passageiros foi doado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul (Sinduscon). A obra contará com uma estrutura modular metálica, cuja construção deve durar 45 dias.