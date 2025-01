UBSs Esplanada e Mariani terão obras concluídas entre abril e maio, prevê prefeitura de Caxias

As obras das unidades básicas de saúde (UBSs) Esplanada e Mariani, em Caxias do Sul, vão se prolongar ao menos durante este primeiro semestre. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os dois locais possuem arranjo estrutural semelhante, e terão suas áreas úteis ampliadas de 432 para 477 metros quadrados.